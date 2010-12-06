У Херсоні спорудять нову будівлю для ув’язнених, хворих на туберкульоз

У Херсоні до кінця 2012 року планують спорудити нову будівлю колонії 61, в якій утримують ув’язнених, хворих на туберкульоз.

Про це повідомив начальник управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Херсонській області генерал-майор Володимир ПІНЬКАС.

За його словами, зараз питання з будівництвом колонії перебуває на стадії розробки земельної й передпроектної документації.

”Будувати будемо поетапно, поетапно ж переселяючи туди ув’язнених із діючого приміщення колонії, яке зараз розташоване в центрі Херсона”, - сказав В.ПІНЬКАС.

Він також зазначив, що нова колонія буде розрахована на 1,5 тис. ув’язнених, тоді як у діючому приміщенні можуть утримуватися не більше 500 осіб. Тому до нової будівлі планується також перевести засуджених із туберкульозних колоній 7 (село Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області) і 5 (Снігурівський район Миколаївської області). На місці цих двох колоній у перспективі можливо створення установ для утримання засуджених жінок і підлітків.

Будівництво нового СІЗО, розташованого зараз у центрі Херсона поряд із колонією 61, планується розпочати після завершення будівництва колонії.

Як повідомлялося, Херсонська облдержадміністрація та мерія Херсона запропонували побудувати нову колонію 61 і слідчий ізолятор на ділянці площею 31,4 у селищі Наддніпрянське Дніпровського району Херсона.

Крім того, керівництвом центрального апарату кримінально-виконавчої служби України, у зв`язку з аварійним станом режимного корпусу 2 СІЗО, розташованого в центрі Херсона, в серпні 2010 р. ухвалено рішення про переведення 650 ув’язнених до аналогічних установ Запоріжжя, Вінниці, Дніпропетровська, Кривого Рогу та Миколаєва. Поки будуватиметься новий СІЗО, в управлінні планують почати розбирання старої будівлі на вулиці Перекопській, а арештантів планують тимчасово розмістити в порожньому поки корпусі колонії 61.

Раніше передбачалося, що новий СІЗО і колонія-лікарня можуть бути розміщені на ділянці 10 га в районі смт Чорнобаївка Білозерського району. Нині діюча будівля СІЗО була побудована в кінці XVIII сторіччя й розташована в центрі Херсона.