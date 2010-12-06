З 6 по 11 грудня в Україні відбудеться загальноукраїнська акція «Тиждень права»

З 6 по 11 грудня 2010 року в Україні відбудеться традиційна загальноукраїнська акція «Тиждень права».

«Тиждень права» узагальнює собою цілу низку соціально-значимих заходів, у рамках яких правники України беруть участь у наданні безкоштовних юридичних консультацій для громадян, проведуть майстер-класи для молодих юристів тощо.

Цього року є офіційні домовленості про підтримку Тижня права з боку правничих організацій, міжнародних донорських організацій, засобів масової інформації. До участі у проекті можуть долучатися всі бажаючі: як у статусі гостя, безпосереднього учасника, так і ініціатора того чи іншого проекту.

*** Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована у 2008 році з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом Президента України встановлено започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА - 2010

(Програма заходів у м.Києві)

ДЕНЬ ПЕРШИЙ (ПОНЕДІЛОК, 6 ГРУДНЯ)

Місце і час проведення: Міністерство юстиції України, пров. Рильський, 10

Урочисте відкриття

12.00 - 12.15 – Вітальне слово Міністра юстиції Олександра Лавриновича

12.15 – 13.00 – Вітальні промови почесних гостей

13.00 - 13.15 – Оголошення заходів Всеукраїнського тижня права заступником Міністра юстиції Лідією Горбуновою

13.15 – 13.45 – Брифінг Міністра юстиції та почесних гостей церемонії відкриття Всеукраїнського тижня права

Майстер-класи провідних юристів

№ з/п Час Місце Тематика Відповідальна особа 1. 13.15 – 14.30 Мала зала колегій Конституційний Суд України як гарант прав людини Суддя Конституційного Суду України Кампо В.М. 2. 14.35 – 15.20 Велика зала колегій Основні завдання ОБСЄ та повноваження Координатора проектів ОБСЄ в Україні Координатор проектів ОБСЄ в Україні, пан посол Любомир Копай 3. 15.30 – 16.50 Велика зала колегій Національні та міжнародні арбітражі як альтернативний спосіб розгляду комерційних та господарських спорів Президент Міжнародної неприбуткової асоціації «Європейська арбітражна палата» Пампуха Г.Г.

17.15 – 18.00 – Підбиття підсумків

Запрошені: Прем’єр-міністр України Азаров М.Я., Голова Верховної Ради України Литвин В.М., Глава Адміністрації Президента України Льовочкін С.В., Перший заступник Глави Адміністрації Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України Лукаш О.Л., Заступник Глави Адміністрації Президента України - керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою Портнов А.В., Голова Конституційного Cуду України Головін А.С., суддя Конституційного Суду України Кампо В.М., Голова Верховного Суду України Онопенко В.В., Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Міщенко С.Г., заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Катеринчук М.Д., Голова Комітету з питань правосуддя Ківалов С.В., Голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації, адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя і статусу суддів Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Бережна І.Г., народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Власенко С.В., Координатор проектів ОБСЄ в Україні, пан посол Любомир Копай, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Шемшученко Ю.С., старший партнер юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери» Кисіль В.І., Президент Національної академії правових наук України Тацій В.Я., проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права Стефанчук Р.О., начальник кафедри конституційного права Національної академії внутрішніх справ України Колодій А. М., президент ВГО «Асоціація правників України» Коннов С.В., президент ВГО «Спілка адвокатів України» Варфоломеєва Т.В., президент Української нотаріальної палати Павлова Л.М., керуючий партнер юридичної групи «LCF Law Group» Огренчук А.О., ректор Європейського університету Тимошенко І.І., ректор Національної академії внутрішніх справ Коваленко В.В., ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Губерський Л.В., ректор Національної академії прокуратури України Середа Г.П., декан юридичного факультету Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Опришко В.Ф.

Учасники: викладачі та студенти ВНЗ юридичного спрямування, юристи-практики, члени Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, фахівці Мін’юсту.

ДЕНЬ ДРУГИЙ (ВІВТОРОК, 7 ГРУДНЯ)

Місце і час проведення: Міністерство юстиції України, провулок Рильський, 10, мала зала колегій, 11.00 – 13.00

Засідання дискусійного клубу «Перспективи» на тему: «Адвокати та нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу»

Модератор: Кандидат юридичних наук, адвокат, член КРМЮ Титикало Р.С.

Ключові питання для обговорення:

1. Нотаріуси та адвокати, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

2. Процедура і порядок взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу та реєстрація ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

3. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та здійснення наступних дій нотаріусами.

4. Взаємодія нотаріусів з Держфінмоніторингом тощо.

Запрошені: заступник Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Фещенко О.Ю., начальник юридичного управління Державного комітету фінансового моніторингу України Гаєвський І.М., представник Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Мін’юсту.

Учасники: студенти ВНЗ юридичного спрямування, юристи-практики.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ (СЕРЕДА, 8 ГРУДНЯ)

Міжвузівська науково-теоретична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»

Місце і час проведення: Національна академія внутрішніх справ, 10.00 – 17.00

Модератор: заступник голови Координаційної ради молодих юристів України, провідний спеціаліст Управління координації правової роботи та правової освіти Мін’юсту Клименко О.І.

Планується робота секцій: конституційного права та процесу; адміністративного права та процесу; кримінального права та процесу; цивільного права та процесу; господарського права та процесу.

Запрошені: провідні юристи-науковці, юристи-практики, представники органів державної влади

Учасники: студенти ВНЗ юридичного спрямування

Міжнародний круглий стіл «Актуальні питання методики викладання правових та безпекознавчих дисциплін»

Місце і час проведення: Європейський університет, бульвар Кольцова, 15-в, приміщення актової зали, 14.00 – 16.00.

Модератор: Директор Навчально-наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету Тимошенко О.І.

Питання для обговорення:

1. Теорія і практика забезпечення системного зв’язку навчального процесу з виробничою діяльністю.

2. Науково-дослідна робота та пошук нових форм реалізації спільних проектів викладачів, студентів та практиків.

3. Питання методики викладання та їх вплив на підвищення якості підготовки фахівців.

4. Запровадження сучасних активних форм та методів у навчальному процесі студентів.

Запрошені: представники вищих навчальних закладів України, Чехії, Польщі, Європейської Асоціації безпеки.

Учасники: представники вищих навчальних закладів України, Чехії, Польщі.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ (ЧЕТВЕР, 9 ГРУДНЯ)

Місце і час проведення: Європейський університет, бульвар Кольцова, 15в

10.00 – 11.00 – урочисте відкриття виставки-форуму «Правники – суспільству»

11.00 – 13.30 – правовий турнір серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (ауд. 411)

11.00 – 18.00 – майстер-класи відомих правників

№ з/п Час Місце Тематика Відповідальна особа 1. 11.00 – 12.20 ауд. 200 Психологічна складова професійної діяльності адвоката Керуючий партнер «ЮАФ «Чернявський, Калінська та Партнери» Калінська І.М. 2. 12.30 – 13.50 ауд. 200 Рецепти успіху в адвокатурі Партнер юридичної фірми «Magisters» Резніков О.Ю. 3. 14.00 – 15.20 ауд. 200 Перше місце роботи. Як досягти успіху. Партнер юридичної компанії «Ващенко, Бугай та партнери» Бугай Д.В. ауд. 410 Формула успіху у юридичній кар’єрі Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Власенко С.В.

11.00 – 18.00 – надання безоплатної правової допомоги (фоє вузу)

Запрошені: Міністр Кабінету Міністрів України Толстоухов А.В., Міністр освіти і науки Табачник Д.В., Міністр закордонних справ Грищенко К.І., заступник Міністра юстиції Горбунова Л.М., ректор Європейського університету Тимошенко І.І.

Учасники: відвідувачі виставки, викладачі та студенти ВНЗ юридичного спрямування, представники юридичного бізнесу, громадських організацій, юридичних ЗМІ.

ДЕНЬ П’ЯТИЙ (П’ЯТНИЦЯ, 10 ГРУДНЯ)

Місце і час проведення: Європейський університет, бульвар Кольцова, 15в

10.00 – 17.00 – надання безоплатної правової допомоги

10.00 – 10.45 – проведення Всеукраїнського уроку «Права людини» Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Ю.Зайцева

11.00 – 17.00 – майстер-класи відомих правників (фоє вузу)

№ з/п Час Місце Тематика Відповідальна особа 1. 11.00 – 12.20 ауд. 200 Як стати успішним адвокатом, не порушуючи правил Керуючий партнер адвокатської фірми «Головань і партнери» Головань І.В. 2. 12.30 – 13.50 ауд. 200 Європейські стандарти захисту прав людини. Національне законодавство. Президент ТОВ «Школа Європейського права та арбітражу» Вінгловська О.І. 3. 14.00 – 15.20 ауд. 200 Слухається справа: Платон, Мор, Макіавеллі проти всеукраїнського юридичного співтовариства Правник, Голова ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» Рябоконь О.В. 4. 15.30 – 16.50 ауд. 200 Секрети життєвого успіху: досвід юриста Правник, Почесний президент ВГО «Асоціація правників України» Шевченко І.А.

11.00 – 16.00 - правовий турнір серед студентів вищих навчальних закладів України (ауд.303)

11.00 – 13.00 – Міжнародний правничий конкурс ім. В.М. Корецького (Фінал та інавгурація конкурсу 2010; конкурс у формі імітації засідання Європейського суду з прав людини) (судова зала – ауд. 500)

13.00 – 14.00 – Дискусія «Юридична кар’єра у сфері прав людини» Модератор: Бігун В.С.

Запрошені: у якості суддів – науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Бігун В.С., суддя Європейського суду з прав людини (у відставці) Буткевич В. Г., Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Зайцев Ю. Є., суддя Європейського суду з прав людини Юдківська А. Ю., представник України в Раді ООН з прав людини Василенко В. А., виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Яворський В. М., cуддя Європейського суду з прав людини Шевчук С. В.

Учасники: студенти вищих навчальних закладів юридичного спрямуванння

ДЕНЬ ШОСТИЙ (СУБОТА, 11 ГРУДНЯ)

Місце і час проведення: Європейський університет

10.00 – 15.00 – надання безоплатної правової допомоги (фоє вузу)

10.00 – 12.50 – майстер-класи провідних юристів

№ з/п Час Місце Тематика Відповідальна особа 1. 10.00 – 11.20 ауд. 200 Проблеми ефективності правового регулювання земельних відносин Партнер адвокатської контори «Василик і Євстигнєєв» Євстігнєєв А.С. 2. 11.30 – 12.50 ауд. 200 Практичні поради молодим юристам в розвитку своєї кар’єри Керуючий партнер адвокатської компанії «Легітимус» Очкольда М.Г.

10.00 – 15.00 – кубок Всеукраїнського тижня права з футболу

11.00 – 13.00 – віп-турнір (ауд 411)

13.00 – 14.00 – демонстрація документального фільму (Тютюновий шлях / Україна, Румунія, Болгарія, Молдова, Боснія, Режисер: Пітер Фрумкін 2009 р., 60хв.)

«Тютюновий шлях» – це фільм-розслідування нелегальної торгівлі тютюном, яка процвітає на Балканах та у Східній Європі. Це - погляд зсередини на багатомільярдний бізнес, що контролюється організованою злочинністю. Понад три роки репортери працювали у Східній Європі, аби виявити шляхи контрабанди сигарет і показати справжню ціну – в грошових одиницях і в життях – цього, здавалося б, злочину без видимих жертв. Ті самі банди, що продають сигарети, торгують людьми, наркотиками, контролюють проституцію. Цей фільм, що був відзначений багатьма нагородами, є зверненням до політиків, правоохоронних органів, митників і водночас до контрабандистів і торгівців тютюном.

14.00 – 15.00 – урочисте закриття Всеукраїнського тижня права

Підбиття підсумків Всеукраїнського тижня права.

Нагородження переможців Національного конкурсу студентських наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії».

Нагородження організаторів та учасників Всеукраїнського тижня права.

Запрошені: заступник Міністра юстиції Горбунова Л.М., відомі правники – партнер юридичної фірми «Magisters» Резніков О.Ю., керуючий партнер юридичної групи «LCF Law Group» Огренчук А.О., керуючий партнер адвокатської контори «Василик і Євстигнєєв» Василик В.В., науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Бігун В.С. та інші.

Учасники: відвідувачі виставки, студенти ВНЗ юридичного спрямування, представники громадських організацій