У п’ятницю у ВР буде заслухана інформація про результати міжнародного аудиту діяльності попереднього уряду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що у п’ятницю, 17 грудня, під час Години запитань до уряду у парламенті буде заслухана інформація Кабінету міністрів про результати міжнародного аудиту діяльності попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, ця проблема буде співпадати з оцінками бюджетного процесу 2009 і 2010 років.

7 грудня міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив, що Міністерство фінансів передало до Генеральної прокуратури і Верховної Ради матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років. За його словами, міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн.

Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.

13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках. Аудит проводився з метою виявлення нецільового використання коштів, винних у зловживаннях і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.