Керівництво ТВі заявляє про стеження СБУ за працівниками каналу

Керівництво ТВі просить Генеральну прокуратуру провести перевірку інформації народного депутата Олеся ДОНІЯ про те, що голова СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКИЙ нібито давав вказівку підлеглим чинити фізичний тиск на керівника телеканалу Миколу КНЯЖИЦЬКОГО, а також дати оцінку законності стеження співробітниками спецслужби за працівниками каналу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив директор телеканалу ТВі М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

”Я дуже прошу Генеральну прокуратуру розслідувати цю справу. Якщо ця справа не буде розслідувана, і винні не будуть покарані, це буде неправильно... Але нам здається, що якщо ми не припинимо і не зупинимо те, що відбувається зараз, ми так далеко зайдемо”, - сказав він.

Водночас М.КНЯЖИЦЬКИЙ від імені колективу телеканалу звернувся до народних депутатів з проханням провести з вказаного приводу парламентські слухання, викликавши на них для надання пояснень В.ХОРОШКОВСЬКОГО. ”Мені здається, зупинити ХОРОШКОВСЬКОГО і перетворити СБУ із карального органу на нормальну служба це неважка справа”, - зазначив директор телеканалу.

Разом із тим М.КНЯЖИЦЬКИЙ нагадав, що влітку цього року працівники телеканалу зафіксували стеження за ними, записавши на відео і осіб, і автомобіль, на якому ті пересувалися. Більше того, як зазначив М.КНЯЖИЦЬКИЙ, було встановлено, що номерні знаки транспортного засобу є підробні. Також було встановлено особу одного із тих, хто вів спостереження. За словами директора каналу, це офіцер СБУ 1977 року народження Юрій КОРОБКО. Всі ці дані були передані в правоохоронні органи, але кримінальної справи порушено не було. Як зазначив М.КНЯЖИЦЬКИЙ, у відповіді телеканалу слідчий повідомив, що через неможливість встановити і опитати осіб, які перебували в автомобілі біля офісу компанії, підстав порушувати справу немає.

Також М.КНЯЖИЦЬКИЙ зауважив, що про факти стеження неодноразово листами інформувався Президент, який одного разу заперечив факт стеження. ”Або Президент не говорить правду, або ХОРОШКОВСЬКИЙ Президента дезінформує”, - сказав М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

Він також зауважив, що завтра Вищий господарський суд України розгляне скаргу телеканалу на рішення суду попередньої інстанції, яким було визнано незаконною видачу ТВі та ряду інших телеканалів ліцензії на мовлення.

Враховуючи останні події, зазначив М.КНЯЖИЦЬКИЙ, зараз питання не в тому, чи отримає канал ліцензію, а постає питання, чи зможе українська аудиторія отримувати правдиву інформацію.

Підсумовуючи, представник телеканалу висловив переконання, що наявних фактів достатньо, щоб якщо не порушувати кримінальну справу, то хоча б провести перевірку.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня О.ДОНІЙ у спеціальному випуску новин на телеканалі ТВі заявив про отримання листа від співробітника Служби безпеки України, в якому стверджується, що голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ нібито давав вказівку чинити фізичний тиск на керівника телеканалу ТВі М.КНЯЖИЦЬКОГО.

Зокрема, О.ДОНІЙ зачитав відповідного листа, попередивши глядачів, що не може стверджувати, що інформація в цьому листі відповідає дійсності.

О.ДОНІЙ навів декілька цитат з цього листа співробітника СБУ.

“Намагаючись попередити злочин, прошу вас оприлюднити наступну інформацію: згідно отриманих даних, за особистим дорученням Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО вже декілька разів готувався замах на здоров’я директора телеканалу ТВі Миколи КНЯЖИЦЬКОГО. Це доручення давалось співробітникам СБУ”, - сказав О.ДОНІЙ.

Також він зачитав ще декілька фрагментів листа, у яких йшлося про встановлення зовнішнього спостереження.

“Згідно отриманих даних, ще в червні співробітникам СБУ було доручено вести стеження за М.КНЯЖИЦЬКИМ, щоб побити його і залякати”, - процитував листа депутат.