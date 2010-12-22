Київська влада примусить підприємців прибирати сніг

Київська влада вживе всіх заходів, щоб примусити власників малих архітектурних форм (МАФів) прибирати сніг навколо своїх кіосків.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні у коментарі журналістам.

Він зазначив, що у місті існує проблема з прибиранням від снігу територій, прилеглих до малих архітектурних форм та інших торгівельних об’єктів.

«За великим рахунком, саме володарі цих МАФів, торговельних об’єктів повинні це робити. На жаль, ця система не спрацювала. Ми склали на сьогодні більше 400 протоколів до тих, хто не виконує свої зобов’язання щодо прибирання прилеглої території. І адміністративна комісія буде і протоколи розглядати, і штрафувати», - заявив О.ПОПОВ.

Він нагадав, що на сьогодні штраф за такі порушення становить 1,3 тис. грн., і це має стимулювати підприємців прибирати сніг.

Водночас, голова КМДА у цілому позитивно оцінив роботу органів влади та комунальних підприємств, які відповідальні за прибирання снігу на вулицях столиці.

«На мою думку, незважаючи на те, що обставини дійсно були непрості, адже дві доби йшов снігопад, який перевищував подвійну норму опадів, я думаю, що в цілому ми впоралися. Відверто кажучи, у порівняні з минулим роком, навіть думаю – непогано», - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА також нагадав, що за його ініціативи місто додатково виділило 4 млн. грн. на преміювання комунальників, які найкраще виконуватимуть свої завдання у складних погодних умовах.