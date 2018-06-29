У Росії троє дівчат побилися посеред дороги (відео)
17:15, 29 червня 2018Русский міръ
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Дівчата не поділили проїжджу частину.
У Росії троє дівчат побилися посеред дороги
У Новоросійську дівчата не змогли поділити проїжджу частину.
Як ідеться в сюжеті ТСН, дівчина переходила дорогу "зеброю", коли їй посигналила водійка, що поспішала проїхати. За що - у відповідь - отримала торбою по машині.
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Кермувальниця вискочила з салону й накинулася на перехожу.
До бійки долучилася й пасажирка авто.
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