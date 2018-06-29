У Росії троє дівчат побилися посеред дороги (відео)

17:15, 29 червня 2018
Русский міръ
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Як ідеться в сюжеті ТСН, дівчина переходила дорогу "зеброю", коли їй посигналила водійка, що поспішала проїхати. За що - у відповідь - отримала торбою по машині.

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Кермувальниця вискочила з салону й накинулася на перехожу.

До бійки долучилася й пасажирка авто.

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Теги: #Росія#бійка#дорога