У Росії троє дівчат побилися посеред дороги (відео)

Дівчата не поділили проїжджу частину.

У Новоросійську дівчата не змогли поділити проїжджу частину.

Як ідеться в сюжеті ТСН, дівчина переходила дорогу "зеброю", коли їй посигналила водійка, що поспішала проїхати. За що - у відповідь - отримала торбою по машині.

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Кермувальниця вискочила з салону й накинулася на перехожу.

До бійки долучилася й пасажирка авто.