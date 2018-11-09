У російському дитячому таборі директор влаштувала "карцер" для неслухняних дітей

На території табору жінка влаштувала в дерев'яному будинку "карцер" (приміщення без вікон), куди замикала вихованців за погану поведінку.

Директор дитячого оздоровчого табору в Іванівській області Росії влаштувала в ньому "карцер" для неслухняних дітей.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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За даними правоохоронних органів, на території табору жінка влаштувала в дерев'яному будинку "карцер" (приміщення без вікон), куди замикала вихованців за погану поведінку. Діти могли провести там від декількох годин до декількох діб. Випускали їх тільки в туалет і їдальню.

Зараз директор табору затримана, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, російська чиновниця пояснила молоді її непотрібність державі.