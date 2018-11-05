Російська чиновниця пояснила молоді її непотрібність державі (відео)

Чиновниця попросила юнаків і дівчат, які брали участь у зустрічі, донести цю позицію до своїх друзів і знайомих.

На Уралі директор обласного департаменту молодіжної політики Ольга Глацких пояснила молодим людям, що держава їм нічого не винна.

Відповідну заяву чиновниця зробила на круглому столі в адміністрації Кіровграда з участю місцевих молодіжних об'єднань, відео якого опубліковано на YouTube-каналі міського телеканалу ЕХО-ТВ 24.

«На сьогоднішній день вийшло так, що у молоді, в підростаючому поколінні, складається чомусь таке розуміння про те, що нам держава все винна, — пояснила Глацких. — Ні, вам держава взагалі нічого не винна. Вам винні ваші батьки, бо вони вас народили. Держава їх не просила вас народжувати, тобто якщо ми будемо йти від витоків».

Глацких попросила юнаків і дівчат, які брали участь у зустрічі, донести цю позицію до своїх друзів і знайомих.

Читайте такожУ російській Держдумі запропонували заборонити сайти та додатки для знайомств

Чиновниця додала, що у «всіх чиновників, державних і муніципальних службовців» маленькі зарплати, молоді люди, що мають які-небудь прагнення, повинні знаходити можливості для їх реалізації самостійно або разом з батьками.

Чиновниця також пояснила, що за перетворенням радянських клубів в регіоні в коворкінги стоїть лише «гра слів», сенс якої заманити туди молодь, в тому числі деструктивну. Але потім все ж додала, що ці організації тепер насичені «сучасними форматами, напрямками, історіями».

У липні Глацких розповіла про появу на Уралі кібердружин для пошуку екстремістських публікацій в соцмережах.

Ольга Глацких — відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка 2004 року. Керує департаментом молодіжної політики Свердловської області з 2016 року. У 2006 році була нагороджена президентом Росії Володимиром Путіним орденом Дружби.