Російська чиновниця пояснила молоді її непотрібність державі (відео)
На Уралі директор обласного департаменту молодіжної політики Ольга Глацких пояснила молодим людям, що держава їм нічого не винна.
Відповідну заяву чиновниця зробила на круглому столі в адміністрації Кіровграда з участю місцевих молодіжних об'єднань, відео якого опубліковано на YouTube-каналі міського телеканалу ЕХО-ТВ 24.
«На сьогоднішній день вийшло так, що у молоді, в підростаючому поколінні, складається чомусь таке розуміння про те, що нам держава все винна, — пояснила Глацких. — Ні, вам держава взагалі нічого не винна. Вам винні ваші батьки, бо вони вас народили. Держава їх не просила вас народжувати, тобто якщо ми будемо йти від витоків».
Глацких попросила юнаків і дівчат, які брали участь у зустрічі, донести цю позицію до своїх друзів і знайомих.
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Чиновниця додала, що у «всіх чиновників, державних і муніципальних службовців» маленькі зарплати, молоді люди, що мають які-небудь прагнення, повинні знаходити можливості для їх реалізації самостійно або разом з батьками.
Чиновниця також пояснила, що за перетворенням радянських клубів в регіоні в коворкінги стоїть лише «гра слів», сенс якої заманити туди молодь, в тому числі деструктивну. Але потім все ж додала, що ці організації тепер насичені «сучасними форматами, напрямками, історіями».
У липні Глацких розповіла про появу на Уралі кібердружин для пошуку екстремістських публікацій в соцмережах.
Ольга Глацких — відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка 2004 року. Керує департаментом молодіжної політики Свердловської області з 2016 року. У 2006 році була нагороджена президентом Росії Володимиром Путіним орденом Дружби.