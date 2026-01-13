Уряд змінить умови 'Національного кешбеку': у Мінекономіки розкрили деталі

Програма збільшила кількість українських товарів у середньостатистичному чеку з 65% до 75%.

Кабінет міністрів планує модифікувати програму Національного кешбеку, яка передбачає компенсацію від держави 10% суми, витраченої на купівлю українських товарів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Він наголосив, що уряд модифікує програму, щоб надати ще більше переваг українським товарам там, де є високий тиск імпорту.

"Наприклад, до нас звернулися виробники молочної продукції з пропозицією підвищити відсоток кешбеку за покупку твердих сирів, оскільки в цій категорії відчувають найбільший тиск імпорту. І одночасно знизити або взагалі відмовитися від кешбека на деякі інші найменування своїх товарів, де імпорт не становить загрози. Це стало б додатковим аргументом у конкурентній боротьбі за нашого споживача", – сказав Соболев.

За оцінками міністерства, програма уже суттєво збільшила кількість українських товарів у середньостатистичному чеку – з 65% на момент запуску до 75%.

В програмі беруть участь 8,2 млн українців, 400 000 товарів українського виробництва та майже 2000 виробників.

"На програму спрямовано 5,7 млрд грн у 2025 році. У 2026-му ми очікуємо дещо менші суми. Плануємо модифікувати програму в такий спосіб, щоб створити більше попиту на українські товари з боку приватних споживачів за рахунок зменшення імпорту", – сказав міністр.

У грудні 2025 року українцям стали доступні онлайн-покупки продуктів за кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку". До програми долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сімі23", Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько", а також маркетплейс MAUDAU.

З 24 грудня ще дві мережі та один онлайн-ритейл магазин долучився до розрахунків коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку". Йдеться про мережі магазинів Novus та Liga Prime та онлайн-маркетплейс Rozetka.

