У Росії двоє столичних безхатченків чотири роки шикували на вкрадені 12 мільйонів рублів

Двоє московських безхатченків змогли безбідно прожити чотири роки на вкрадені у столичного бізнесмена 12 мільйонів рублів. Про це у середу, 19 липня, повідомляє телеграм-канал Mash.

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Пограбувати підприємця безхатченкам вдалося ще в кінці 2012 року в районі Кутузовського проспекту: тоді вони прямо на вулиці вирвали у чоловіка сумку, в якій були гроші. Після цього безхатченки змогли кілька років насолоджуватися життям. Частину вкраденої суми вони відправили своїм родичам в Грузію.

Коли гроші закінчилися, чоловіки знову вирішили збагатитися незаконним способом і пішли на грабіж. Однак цього разу їх затримали співробітники поліції.