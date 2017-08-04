На сайті держзакупівель Росії знайшли "Веслом по ї***" (фото)

На сайті держзакупівель РФ з'явилося положення про закупівлі № 1130019759 від центральної аптеки міста Находка з дивними подробицями. У вкладці "Способи закупівлі" 3 серпня з'явився такий спосіб: "Веслом по ї*** в рамках 223-ФЗ".

Там же зазначено, що закупівля таким чином здійснюється в три етапи і без правил, передає "Медуза".

Крім того, документи положення 3 серпня двічі завантажили фото напівоголеної жінки. Це ж фото стоїть у профілі сторінки на "Моем мире", яка прив'язана до пошти аптеки Находка. Ймовірно, на фото — директор цієї аптеки Ілона Понитаєва.

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Як її фото і "Веслом по ї***" виявилися на сайті російських держзакупівель, неясно. До 3 серпня подібних документів на сторінці цього положення не було.

223-ФЗ, зазначений у назві способу закупівлі — це федеральний закон "Про закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб".

Як повідомляв УНІАН, у Росії продають "флешку" на 50 мегабайт вагою в 25 кілограмів.