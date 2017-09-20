Кожен п'ятий росіянин готовий проголосувати за вигаданого кандидата в президенти, "схваленого" Путіним

У Росії під час опитування громадян, за кого вони збираються проголосувати на виборах президента країни в 2018 році, "висунули" несправжнього кандидата, якого нібито підтримав нинішній глава держави Володимир Путін. За неіснуючого кандидата Андрія Семенова готові проголосувати 18% росіян, йдеться в результатах експерименту, який провів "Левада-центр".

Також наголошується, що 15% опитаних були готові голосувати за нього, незважаючи на те, що нічого про нього раніше не чули.

У той же час серед цих кандидатів, якби вибори відбулися в найближчу неділю, 60% росіян проголосували б за Путіна, 3% - за лідера КПРФ Геннадія Зюганова і по 2% - за лідера ЛДПР Володимира Жириновського і засновника ФБК Олексія Навального.

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Як зазначається, експеримент з питанням про неіснуючого кандидата "проводився для розуміння того, наскільки авторитет чинного президента поширюється на сферу електоральних установок росіян".

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Росіїхочуть перенести на день окупації Криму.