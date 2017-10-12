У Росії випустили нову банкноту із зображенням окупованого Севастополя (фото)

У Росії представили нову банкноту номіналом 200 рублів із зображенням символів тимчасово окупованого Севастополя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, нові купюри презентувала голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна.

На банкноті номіналом 200 рублів, основний колір якої - зелений, розміщено символи окупованого Севастополя: на лицьовому боці - зображення Пам'ятника затопленим кораблям, на зворотному - вид на Херсонес Таврійський. Цю банкноту надруковано на бавовняному папері підвищеної щільності з полімерним просоченням, що забезпечить її високу зносостійкість і подовжить обіг.

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Відповідаючи на запитання, як позначиться на авторитеті рубля зображення на купюрах окупованих територій, Набіулліна заявила, що це «ніякої шкоди не завдасть позиції рубля».

«Вартість рубля, повага до рубля багато в чому визначається станом російської економіки, її зростанням, міццю держави, наявністю золотовалютних резервів. Символи були відібрані для відображення на купюрах населенням Росії», - сказала Набіулліна.

За її словами, росіяни хочуть бачити окуповані території на грошових знаках.

Крім того, голова центробанку представила банкноту номіналом 2 тис. рублів. На її лицьовому боці зображено міст на острів Руський, на зворотному - космодром «Восточный» в Амурській області. Оптично-змінний захисний елемент виконано у вигляді стилізованого зображення моста на тлі сонця.

Зображення ₽ (символу рубля) на нових банкнотах з'явилося в кількох місцях: на захисній нитці, в мікрозображеннях. Цифри номіналу більші, ніж на інших купюрах банкнотного ряду, й мають відчутний рельєф. Це зроблено спеціально для людей із ослабленим зором для розпізнавання номіналу. На обох банкнотах розміщено герб Російської Федерації. На лицьовому боці кожної банкноти є QR-код, що містить посилання на сторінку Банку Росії з докладною інформацією про художнє оформлення та захисні ознаки.

Символи для нових банкнот були обрані в ході конкурсу в 2016 році. З понад 5 тис. заявок до проміжного списку конкурсу ввійшли 76 пропозицій із різними визначними пам'ятками з 49 регіонів. За підсумками всеросійського соціологічного дослідження з цього списку було обрано 10 фіналістів. На останньому етапі конкурсу голосуванням по всій країні, в якому взяли участь понад 3 млн осіб, було визначено переможців - символи Далекого Сходу й окупованого Севастополя.