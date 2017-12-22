У Росії відвідувач секс-шопу прогнав грабіжника, побивши його величезним фалоімітатором (відео)
14:04, 22 грудня 2017Русский міръ
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Грабіжник увірвався в магазин і напав на продавця, однак винахідливий покупець побив його тим, що першим трапилось під руку.
Вдалося зловити грабіжника, не повідомляється / скріншот
У російському Барнаулі покупець секс-шопу відбивався від грабіжника тим, що першим трапилось йому під руку. Це виявився величезний фалоімітатор. Відео невдалого пограбування опублікував телеканал РенТВ.
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На кадрах видно, як в магазин спочатку заходить чоловік і оглядає вітрини. Відразу за ним у салон входить грабіжник і нападає на продавця.
Винахідливий відвідувач, не розгубившись, схопив з прилавка величезний рожевий фалоімітатор і почав бити його.
Чи вдалося зловити грабіжника, не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, в Росії журналісти побилися за зручне місце для зйомки.
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