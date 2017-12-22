У Росії відвідувач секс-шопу прогнав грабіжника, побивши його величезним фалоімітатором (відео)

У російському Барнаулі покупець секс-шопу відбивався від грабіжника тим, що першим трапилось йому під руку. Це виявився величезний фалоімітатор. Відео невдалого пограбування опублікував телеканал РенТВ.

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На кадрах видно, як в магазин спочатку заходить чоловік і оглядає вітрини. Відразу за ним у салон входить грабіжник і нападає на продавця.

Винахідливий відвідувач, не розгубившись, схопив з прилавка величезний рожевий фалоімітатор і почав бити його.

Чи вдалося зловити грабіжника, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, в Росії журналісти побилися за зручне місце для зйомки.