Удар в обличчя і зламана камера: в Росії журналісти побилися за зручне місце для зйомки

В Росії журналісти побилися біля входу в Замоскворецький суд, де буде оголошено вирок колишньому міністру економічного розвитку Олексію Улюкаеву. Про це повідомляє Lenta.ru.

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За інформацією видання, конфлікт почався після того, як команди різних ЗМІ не змогли зайняти зручні місця. Один з обурених журналістів вдарив оператора конкурентного каналу в обличчя та ще й випадково зламав йому камеру.

Як повідомляв УНІАН, Путін у ході великої прес-конференції, відповідаючи на питання про гонку озброєнь, відзначився дивним анекдотом.