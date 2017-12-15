Удар в обличчя і зламана камера: в Росії журналісти побилися за зручне місце для зйомки
10:49, 15 грудня 2017Русский міръ
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Конфлікт почався після того, як команди різних ЗМІ не змогли зайняти зручні місця.
Журналіст вдарив оператора іншого каналу в обличчя / ТВЦ
В Росії журналісти побилися біля входу в Замоскворецький суд, де буде оголошено вирок колишньому міністру економічного розвитку Олексію Улюкаеву. Про це повідомляє Lenta.ru.
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За інформацією видання, конфлікт почався після того, як команди різних ЗМІ не змогли зайняти зручні місця. Один з обурених журналістів вдарив оператора конкурентного каналу в обличчя та ще й випадково зламав йому камеру.
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