Окупанти запевняють, що вертоліт не горів.

У Росії заявили, що вертоліт Мі-8, який базувався на території військового аеродрому "Кряж" у Самарській області, намагалися підпалити підлітки.

Депутат Державної думи РФ Олександр Хінштейн заявив, що військова контррозвідка разом із МВС "затримали за гарячими слідами" двох 16-річних школярів із Тольятті. Він запевняє, що їхня спроба підпалити вертоліт зазнала невдачі.

"Вони зізналися, що діяли за завданням спецслужб України і раніше вже організовували інші диверсії та теракти на території регіону. Зокрема, з початку року молодики підпалили дві релейні шафи в с. Борівка, вежу стільникового зв'язку в Тольятті та нефункціонуючий поїзд на залізничній станції "Жигулівське Море", - заявив Хінштейн.

Російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею "теракт", підлітків затримали.

Знищення Мі-8 у Самарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про знищення вертольота, який окупанти використовували для перевезення зброї та особового складу.

Вони опублікували відео, на якому можна було побачити обриси палаючого вертольота. Відомо, що вартість такого Мі-8 оцінюють у 10-15 мільйонів доларів.

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