На борту було троє людей.

Зниклий вчора в Республіці Карелія вертоліт Мі-8, що належить російському Міністерству надзвичайних ситуацій, розбився.

Як пише російський Telegram-канал SHOT, багатоцільовий вертоліт звалився на поверхню Онезького озера (площа цього озера становить 9690 км2), після чого пішов під лід. Передбачається, що всі троє членів екіпажу загинули.

За їхніми даними, за 20 кілометрів від села Дерев'яне рятувальники знайшли частину фюзеляжу та велику пробоїну. Росіяни вважають, що аварійний маяк перестав працювати після того, як Мі-8 пробив лід і пішов на дно. Вранці на місці працюватимуть водолази.

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Мі-8 зник з радарів у Карелії: що відомо

Увечері російське МНС повідомило, що проводить пошуково-рятувальні роботи в районі села Дерев'яне, де перестав виходити на зв'язок їх вертоліт.

У мережі писали, що борт летів в місто Витегра Вологодської області, де на конференції "Російський лід - 2024" проходять змагання. Спочатку він доставив туди групу рятувальників з Санкт-Петербурга, а потім полетів на дозаправку в Петрозаводськ. Незабаром Мі-8 зник з радарів.

Також повідомлялося, що екіпажу дозволили політ незважаючи на низьку хмарність і слабку видимість.

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