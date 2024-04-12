Дівчина розбилася в Гаграх, коли робила селфі.

У мережі розходиться момент падіння росіянки, яка зірвалася на відпочинку в Гаграх (Абхазія) з оглядового майданчика, коли робила селфі на висоті 50 метрів.

Блогерка розбилася на смерть 7 квітня, приїхавши на одноденний відпочинок із подругою з Сочі. Ролик щодо інциденту з'явився тільки зараз, зауважують росЗМІ.

НП сталася на 18-му кілометрі шосе Убихов. Впавши, 40-річна Інеса Поленко померла не відразу. Дівчина отримала серйозні травми і її навіть встигли передати медикам швидкої допомоги. Однак ті не змогли врятувати росіянку.

Відео, як дівчина зірвалася і впала:

Історія про її невдале селфі ще на початку тижня розійшлася в західних ЗМІ. TheSun писав про Поленко як про відому російську інста-блогерку з аудиторією в 9 тисяч підписників. У блозі Інеса регулярно викладала селфі з різних куточків світу. Була в Дубай, Єгипті, а також окупованому Росією Криму.

Поза мережею Інеса працювала косметологом. Її клієнтура здебільшого була з Москви та Сочі, зазначало ЗМІ.

У Росії до жінки прийшла поліція через колір куртки

Раніше в Росії цікавою історією про спілкування з поліцією поділилася мешканка Волгоградської області: до неї додому прийшов правоохоронець у зв'язку з доносом про колір її куртки. Жінка збентежила суспільство життєрадісним фото, на якому позувала в жовтому пуховику на тлі синього неба. Донощик вирішив, що вона пропагує українську символіку. Їй довелося писати пояснювальну записку.

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