Вона сфотографувалася в жовтій куртці на тлі синього неба і виклала знімок у соцмережу.

У Росії на мешканку Вологодської області донесли в поліцію через життєрадісне фото, на якому вона позує в жовтій куртці на тлі блакитного неба на узбережжі. Донощик вирішив, що це пропаганда української символіки.

Антоніда Смоліна необачно опублікувала кадр з відпочинку в соціальних мережах, не очікуючи такої "ненормальності" від своїх же. Вона розповіла цю історію Baza, уточнивши, що до неї додому прийшла поліція 3 квітня.

"Я вирішила розповісти про це, щоб люди розуміли, що треба бути обережнішою - немає гарантій, що поруч із тобою нормальні люди", - сказала вона.

Антоніда уточнила, що під час спілкування з поліцейським той пояснив, що позивача збентежило її фото через натяк на українську символіку. "Мовляв, картинка викликає асоціації з ворожими символами", - зазначає видання.

Жінці довелося виправдовуватися за свій гардероб пояснювальною запискою. В ній вона вказала, що грошей змінювати верхній одяг через суспільну критику в неї немає: вона не зможе купувати різні куртки під різні настрої в РФ.

При цьому росіянка уточнила, що поліцейський зрозумів її позицію. Пізніше вона знайшла свого критика в соцмережах. Ним виявився такий собі Валерій Миколайович. Жінка вступила з ним у листування, побажавши знайти корисне хобі в житті.

У РФ спецназ узяв росіянина під час гри в Counter Strike

Напередодні в мережі став поширюватися ролик про те, як спецназ РФ провів операцію проти 20-річного хлопця: на нього напали в комп'ютерному клубі, скрутивши обличчям у підлогу під час гри в Counter Strike. Як уточнювали росЗМІ, інцидент стався минулого тижня.

За що саме схопили геймера достеменно невідомо, але зазначалося, що в грі він грав партію на боці терористів.

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