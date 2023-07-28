У Міноборони РФ заявили, що руйнувань немає.

Збитий цієї ночі в Москві безпілотний літальний апарат впав неподалік від військової частини.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в поселенні Первомайське (Нова Москва). "Збитий сьогодні вночі в Москві безпілотник впав в 5 кілометрах від військової частини", - йдеться в повідомленні.

За їхніми даними, дрон збили над селом Кукшево на вулиці Добросусідській. Згідно з відкритими даними, в селищі Птичне, що знаходиться в 5 кілометрах, розташовується військова частина 86750.

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БПЛА в Москві: останні новини

Сьогодні вранці російські загарбники заявили, що Московську область атакував український безпілотний літальний апарат.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що дрон збили військові. У Міністерстві оборони повідомили, що БПЛА був знищений протиповітряною обороною. За їх словами, руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 липня Москву атакували невідомі дрони. Один з них впав недалеко від будівлі Міноборони РФ, інший - навпроти військового університету імені князя Олександра Невського. Пошкодження отримали "дві нежитлові будівлі".

Російські офіційні особи звинуватили в атаці Україну, назвавши це "актом міжнародного тероризму".

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