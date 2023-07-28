Ворог стверджує, що БПЛА нібито були знищені засобами ППО.

Російські окупанти стверджують, що в ніч на 28 липня по столичному регіону РФ було завдано черговий удар. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю атакували дронами.

"Вночі було зроблено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнувань і постраждалих немає", - написав він у Telegram.

У Міноборони країни-агресора уточнюють, що удар припав по території області.

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"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Московської області. Засобами ППО БПЛА знищено. В результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні відомство.

Удари по Москві - останні новини

Вранці 24 липня жителі Москви повідомили про вибухи у різних районах російської столиці. Москву нібито атакували дрони, і удари припали по "двох нежитлових будівлях".

Повідомлялося, що безпілотник впав неподалік від будівлі Міністерства оборони РФ, ще один – навпроти військового університету імені князя Олександра Невського.

В українських повітряних Силах, коментуючи атаку по Москві, зазначили, що у ворога досить добре розвинена система радіоелектронної боротьби.

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