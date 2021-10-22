По гарячих слідах вбивцю знайти не вдалося, в результаті слідство зайшло в глухий кут.

У Ленінградській області через 13 років пошуків затримали вбивцю і ґвалтівника 10-річної дівчинки.

Про це повідомила прес-служба управління Слідчого комітету Росії (СКР) по Ленінградській області, передає "Лента.ру".

За даними слідства, в липні 2008 року в парку "Романівка" в Кінгісеппі виявили тіло вбитої школярки. Слідчі відразу ж припустили, що її зґвалтували, пізніше експертиза підтвердила ці здогадки.

По гарячих слідах вбивцю знайти не вдалося, в результаті слідство зайшло в глухий кут. Однак у 2016 році кримінальну справу відновили - нею зайнялася міжвідомча аналітична слідчо-оперативна група з розслідування неочевидних тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі підозрюваного затримано. Ним виявився раніше не судимий місцевий житель. Слідство просить суд на час розслідування помістити його в ізолятор.

Читайте такожУ Росії орудує "спідничний маніяк" (відео)Нагадаємо, у Москві затримали двох чоловіків, які зґвалтували у себе вдома росіянку.

Дівчина розповіла, що познайомилася з ними в кафе, де вони разом розпили спиртне. Потім чоловіки замовили одне таксі на всіх, щоб дістатися додому. У машині один з чоловіків запропонував їй піднятися до нього у квартиру, щоб подивитися кролика. Вона погодилася. Там вони поглумилися над нею.

Автор: Віолетта Орлова