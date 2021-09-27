Дитину міг заманити в квартиру його друг.

У Росії дільничного підозрюють у зґвалтування 12-річної дівчинки.

Про це повідомляється на сайті ГУ МВС Росії по Свердловській області.

Інцидент стався 25 вересня. Увечері дівчинка звернулася до патрульних за допомогою. Вона сказала, що двоє чоловіків вчинили відносно її насильницькі дії.

Поліцейські затримали двох підозрюваних. Один з них - помічник машиніста 1980 року народження. Чоловік раніше був судимий за крадіжку, розбій, загрозу вбивством і вбивство. Другий - дільничний уповноважений 1988 року народження, який надійшов на службу в травні 2020 року.

Читайте такожЖителя Росії посадили до в язниці за напад з ножем на самого себеЗа даними anews, дільничного звуть Олександр Хусаїнов.

Того дня він прийшов до свого друга і побачив, що той нібито ґвалтує 12-річну дівчинку, яку заманив з двору додому. За словами джерела видання, він приєднався до друга.

Порушено кримінальну справу за ст. 131 КК РФ "зґвалтування" і ст. 132 КК РФ "насильницькі дії сексуального характеру".

Раніше повідомлялося, що в Одесі судитимуть чоловіка, який протягом 2016-2021 років зґвалтував десять неповнолітніх дівчаток.

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Автор: Віолетта Орлова