На тлі західних санкцій у російських стільникових операторів спостерігається дефіцит комунаційного обладнання.

У Росії почала знижуватися швидкість мобільного інтернету через брак обладнання для стільникових мереж. Тільки в Москві операторам ще вдається підвищувати якість зв'язку, пишуть "Известия".

За даними, які надало агентство TelecomDaily, за рік середня швидкість мобільного інтернету в Росії знизилася з 20 Мбіт/сек до 18,7 Мбіт/с. І ці показники були б ще гіршими, якби не Москва, яка помітно впливає на "середню температуру по лікарні". У столиці РФ швидкість інтернету зросла більш ніж на 20% - з 51 до 63 Мбіт/с.

"Зростання швидкості в Москві пояснюється тим, що в столицю спрямовано основні інвестиційні потоки операторів. Це найбільший ринок в країні, і конкуренція змушує постійно підвищувати якість зв'язку", — пояснив гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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За його словами, інші регіони Росії отримують обладнання за залишковим принципом. Різке погіршення мобільного інтернету в порівнянні зі столицею починається вже в Підмосков'ї. Навіть на МКАДі якість зв'язку вже помітно "стрибає".

За словами фахівців, зниження швидкості інтернету в регіонах безпосередньо пов'язане з дефіцитом обладнання при постійному зростанні мобільного інтернет-трафіку.

Ситуація в російській економіці

Як писав УНІАН, російських топ-експортерів зобов'язали звітувати перед Центробанком РФ про валютні активи за кордоном. Таким чином планується збільшити фінансовий контроль і зменшити дефіцит іноземної валюти.

Також ми розповідали, що ОАЕ обмежили реекспорт товарів подвійного призначення в РФ. Європейський Союз активізував зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти РФ. Туреччина може вжити подібних заходів для обмеження деяких видів реекспорту.

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