Губернатор повідомляє, що пошкоджено адміністративну будівлю.

Вночі місто Рильськ в Курській області атакували безпілотні літальні апарати, місцеві жителі чули вибухи.

Відповідні відео з'явилися в російських Telegram-каналах. Атаку безпілотників підтвердив і губернатор Курської області Роман Старовойт. О 23:00 він заявив, що український дрон скинув вибуховий пристрій на вулицю Леніна.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади та вибито кілька стекол у двох будівлях на вулиці Леніна. На місці працюють представники силових структур", - написав Старовойт.

Відео дня

Вже о 00:05 в мережі з'явилася інформація про нову атаку. "У Рильську повторна атака українського дрона на вулиці Леніна. В адміністративній будівлі пошкоджено дах, вибито скло в декількох вікнах. Постраждалих немає", - повідомив губернатор.

Війна в Курській області

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в Курській області виникають пожежі та вибухи.

На початку сентбря в місті Курчатов безпілотний літальний апарат потрапив у будівлю Федеральної Служби безпеки.

За даними Центру національного опору України, губернатор області Старовойт витратив на фейкові оборонні споруди на кордоні з Україною 10 мільярдів рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: