Губернатор заявив про збиття дронів.

У ніч на понеділок, 11 вересня, у Бєлгородській області пролунали вибухи. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Повідомляється, що дуже гучні вибухи чули над Яковлівським районом, в районі міста Строїтель. Місцеві мешканці зняли на відео спалахи у небі та нібито момент збиття безпілотного літального апарата. Згодом про атаку дронів заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Атаки дронів на Росію: останні новини

Як відомо, останнім часом територію Російської Федерації все частіще атакують дрони. Наймасованіша сталася у ніч на 30 серпня, коли сталося влучання безпілотника по аеродрому у Пскові та пожежа військовій частині.

Тієї ж ночі вибухи лунали у Тульській, Брянській, Калужській та Орловській областях. А введеня плану "Килим" у аеропортах Москви вже нікого не дивує - росіяни систематично повідомляють про атаки дронів на столицю.

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