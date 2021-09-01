Старшокласниці вирушили до Фінляндії на таксі, але їм завадили прикордонники.

На кордоні РФ і Фінляндії затримали двох школярок з Санкт-Петербургу. З початком навчального року вони вирішили не йти в школи і спробували виїхати за межі Росії.

Як повідомляє "Фонтанка", напередодні вночі в поліцію звернулася жінка, яка попросила знайти її дочку Єфросинію. Десятикласниця пішла з дому ввечері 30 серпня, щоб зустрітися з подружкою Алісою, але додому так і не повернулася.

Примітно, що спочатку школярка просилася на ночівлю до Аліси, але батьки її не відпустили. Дочка сприйняла це без істерик, ймовірно готуючи новий план.

Як з'ясувалося, старшокласниці вирушили до Фінляндії на таксі. На кордоні їх зупинили прикордонники, перевірили документи і подзвонили батькам. Пізніше Єфросинія пояснила поліції, що її подружку насправді звуть Настя. Познайомилися вони півроку тому в соціальних мережах, але зустрітися вирішили лише 30 серпня.

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У підсумку 16-річну Єфросинію передали матері.

Раніше повідомлялося, що в місті Красногорськ Московської області РФ неповнолітні напередодні 1 вересня пограбували канцелярський бутік. Вкрали не тільки гроші, а й канцтовари.

Автор: Дмитро Захаров