На записі видно, що автомобіль по зустрічній смузі проїжджає по мосту в той момент, коли він починає підійматися.

У Санкт-Петербурзі автомобіль BMW з депутатом Держдуми РФ пролетів пролетів розвідний Благовіщенський міст.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Mash на мийці".

Інцидент стався близько 00:30. У салоні автомобіля знаходився депутат Михайло Романов. Його водій рухався з боку Англійської набережної.

На записі видно, що автомобіль зустрічною смугою проїжджає по мосту в той момент, коли він починає підійматися. Далі водієві доводиться зупинитися перед огорожами.

Виданню "Фонтанка" депутат розповів, що нібито заснув на задньому сидінні після робочого дня і не помітив, як його перевезли через закритий міст. При цьому він стверджує, що на мосту не було загороджень, а на світлофорі був миготливий червоний, і переліт через міст - це "фантазії", адже розведення відбулося через кілька хвилин після перетину моста.

"Водій - не камікадзе і не планував здійснювати ніяких польотів. Але правопорушення, звичайно, є. Приношу свої вибачення", - додав він.

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Автор: Денис Прядко