Дії злочинців зафіксувала камера спостереження.

У місті Красногорськ Московської області РФ неповнолітні пограбували канцелярський бутік. Вкрали не тільки гроші, а й канцтовари.

Як повідомляє Mash, наліт на магазин стався напередодні 1 вересня. О 6:28 ранку малолітні злочинці вломилися в приміщення і дістали гроші з каси та зламаного боксу для допомоги хлопчикові зі СМА. Але на цьому не обмежилися, і взяли олівці, ручки, лінійки і блокноти. Дії злочинців зафіксувала камера спостереження.

Стверджується, що це не перший злочин неповнолітніх. У ніч з 14 на 15 липня вони подібним чином пограбували бутік Wildberries і квітковий магазин.

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Раніше в Росії п'яна жінка влаштувала стрілянину з пневматичного пістолета просто на дитячому майданчику. Між росіянками, "культурно відпочиваючими" з алкоголем і дітьми, виникла сварка. Словесна сварка швидко переросла в бійку і стрілянину.

За даними поліції, причиною конфлікту стала побутова сварка. В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Відомо, що жінок відвозили у відділення, проте незабаром їх відпустили. Після цього п'яна росіянка знову повернулася в той двір і почала погрожувати місцевим жителям своїм пістолетом.

Автор: Дмитро Захаров