Раніше північнокорейські "курорти" вже почали освоювати дорослі туристи з РФ.

Росія відправить групу дітей на "відпочинок" до Північної Кореї, оскільки там "хороші умови". Про це пише "РИА Новости" з посиланням на главу "Движения первых" Григорія Гурова.

За його словами, перша група російських дітей вирушить у північнокорейський "аналог "Артека" вже наприкінці липня. При цьому організатори запевняють, що вони чекають на велику кількість охочих, оскільки, в КНДР для дитячого відпочинку "хороші умови".

Слід додати, що кремлівська пропаганда ще в лютому хвалилася тим, що російські туристи знову почали їздити на "гірськолижні курорти" до КНДР. У квітні також повідомлялося, що російські туристи цього літа зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї.

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"Програми літніх турів уже розроблено, їхня тривалість становитиме 8 і 12 днів", - писало навесні "РИА Новости".

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Як писав УНІАН, у РФ близько сотні депутатів "подружилися" з фейковим Z-поетом, під ім'ям якого антивоєнні активісти публікували перекладені російською мовою вірші нацистів. "Творчість" Ракітіна, крім Z-пабліків, публікували пропагандист Микита Михалков і журнал "Москва".

Також ми розповідали, що нещодавно в Росії заборонили понад 80 європейських засобів масової інформації, які не хотіли поширювати кремлівську пропаганду. Під заборону зокрема потрапили такі авторитетні видання як Der Spiegel, El Mundo, Le Monde, Agence France-Presse, Politico та інші.

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