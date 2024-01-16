Один з топ-політиків РФ запевняє, що Україна нібито намагається втягнути Європу у глобальну війну.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін відзначився дивним виправданням кривавої війни в Україні.

Як заявив Володін під час виступу біля трибуни, так звана "спецоперація" в Україні нібито "запобігла третій світовій війні".

"Початок спеціальної військової операції зупинило третю світову війну. Вдумайтеся, що могло б відбутися: гуманітарна катастрофа, мільйони загиблих. Цього нема з однієї причини - наші солдати та офіцери борються з нацизмом, захищають мир та спокій громадян не лише Російської Федерації, а інших держав, і насамперед держав Європи", - заявив Володін.

Він також заявив, що Росія - "мирна країна, і вона ніколи не воюватиме ні з якою європейською країною". Натомість Володін звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито намагається втягнути у війну Європу.

Що передувало

Раніше депутат Держдуми РФ Петро Толстой несподівано зламав міф роспропаганди про те, що Україну можна захопити за 2-3 дні. На другому році повномашстабної війни він пророкує, що бойові дії затягнуться на довгі роки.

"У нас попереду ще довга "спецоперація". Вона триватиме не рік і не два, оскільки завдання надто серйозне, а озлоблення надто високе. Мені здається, що говорити про те, що все швиденько-швиденко закінчиться - це водити глядача в ілюзію. Друзі, нічого не завершиться, все тільки починається", - заявив Толстой.

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