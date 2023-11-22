Володін сказав, що Росія дотримується політики одного Китаю і твердо підтримує Китай у захисті територіальної цілісності.

Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся з високопоставленим російським законодавцем спікером Держдуми В'ячеславом Володіним, підкресливши теплі відносини, які склалися між країнами після вторгнення в Україну.

Китай готовий зміцнювати зв'язки з Росією і спільно сприяти розвитку ініціативи "Пояс і шлях", заявив Сі Цзіньпін на зустрічі в середу з Володіним, повідомляє Bloomberg.

Володін сказав, що Росія дотримується політики одного Китаю і твердо підтримує Китай у захисті територіальної цілісності, йдеться в заяві.

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Відносини РФ і Китаю

Пекін надав Москві дипломатичну та економічну підтримку з тих пір, як Володимир Путін наказав здійснити напад у лютому 2022 року. Ця підтримка пом'якшила наслідки західних санкцій для Росії.

Минулого місяця прем'єр-міністр Китаю Лі Цян сказав російському колезі Михайлу Мішустіну, що він хоче активізувати торгівлю та інше співробітництво між країнами.

Також у жовтні Сі підтвердив Путіну в Пекіні, що поглиблення зв'язків є не доцільним, а довгостроковим рішенням. Путін приїхав на форум "Пояс і шлях", який Сі рекламував як альтернативу світовому порядку, очолюваному США. Для російського лідера це була рідкісна поїздка за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за передбачувані військові злочини в Україні.

Дві країни також нещодавно зміцнили свої військові зв'язки: Чжан Юся, віце-голова вищого військового відомства Китаю, і його колега Сергій Шойгу зустрілися на форумі з безпеки в китайській столиці.

Пекін прагнув виступити в ролі нейтрального посередника у війні, опублікувавши в лютому цього року план встановлення миру на Україні, хоча ця пропозиція не принесло великого прогресу.

Експорт Китаю до Росії різко збільшився цього року після того, як Захід розірвав торговельні зв'язки через війну. Китай також збільшив імпорт викопного палива з Росії.

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