"Народна війна": пропагандисти РФ отримали методичку, як виправдати "часткову мобілізацію"

Населення Росії будуть зомбувати тезою, що це "війна НАТО проти росіян".

Кремль спустив вниз пропагандистам методичку, яка допоможе переконати населення країни-агресора йти воювати в Україну. Документ потрапив співробітникам видання "Медуза", які оприлюднили цю інформацію широкому загалу. Отож, влада Росії сподівається, що народ повірить у наступні тези, які буцімто виправдовують "часткову мобілізацію": Відео дня Народ РФ повинен згуртуватися перед загрозою НАТО, бо "розчленують і розграбують" Росію;

Вже неможливо залишатись осторонь та сподіватись лише на жителів Донбасу й контрактників. Фронт 1000 км, а київський режим зброєю НАТО вбиває "рускіх людей";

Зараз вже не стільки "своїх не кидаємо", скільки "ми захищаємо себе";

Путін оголосив мобілізацію "рівно в той момент, коли вона необхідна і дасть змогу істотно посилити досягнення Росією цілей спеціальної військової операції";

Росія воює не з Україною, а з НАТО;

Слід давати більше "прямої мови" жителям окупованих територій. Вони мають висловлювати подяку та називати Путіна захисником. Від цих сюжетів у росіян повинна виникати радість;

Мобілізують лише 1% від особового списку військовозобов'язаних. Мобілізація в Росії: останні новини У Дагестані вибухнули протести після оголошення Путіним мобілізації.

З'явилася інформація, що з Росії перестали випускати осіб призовного віку.

Також російська влада готується підвищити штрафи для ухилянтів у 16 разів.

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