Кремль спустив вниз пропагандистам методичку, яка допоможе переконати населення країни-агресора йти воювати в Україну.
Документ потрапив співробітникам видання "Медуза", які оприлюднили цю інформацію широкому загалу.
Отож, влада Росії сподівається, що народ повірить у наступні тези, які буцімто виправдовують "часткову мобілізацію":
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- Народ РФ повинен згуртуватися перед загрозою НАТО, бо "розчленують і розграбують" Росію;
- Вже неможливо залишатись осторонь та сподіватись лише на жителів Донбасу й контрактників. Фронт 1000 км, а київський режим зброєю НАТО вбиває "рускіх людей";
- Зараз вже не стільки "своїх не кидаємо", скільки "ми захищаємо себе";
- Путін оголосив мобілізацію "рівно в той момент, коли вона необхідна і дасть змогу істотно посилити досягнення Росією цілей спеціальної військової операції";
- Росія воює не з Україною, а з НАТО;
- Слід давати більше "прямої мови" жителям окупованих територій. Вони мають висловлювати подяку та називати Путіна захисником. Від цих сюжетів у росіян повинна виникати радість;
- Мобілізують лише 1% від особового списку військовозобов'язаних.
Мобілізація в Росії: останні новини
- У Дагестані вибухнули протести після оголошення Путіним мобілізації.
- З'явилася інформація, що з Росії перестали випускати осіб призовного віку.
- Також російська влада готується підвищити штрафи для ухилянтів у 16 разів.
- В Сибірі вже була зафіксована стрілянина у військкоматі.