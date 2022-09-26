Російські пропагандисти вже отримали завдання згори / фото скріншот

Кремль спустив вниз пропагандистам методичку, яка допоможе переконати населення країни-агресора йти воювати в Україну.

Документ потрапив співробітникам видання "Медуза", які оприлюднили цю інформацію широкому загалу. 

Отож, влада Росії сподівається, що народ повірить у наступні тези, які буцімто виправдовують "часткову мобілізацію":

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  • Народ РФ повинен згуртуватися перед загрозою НАТО, бо "розчленують і розграбують" Росію;
  • Вже неможливо залишатись осторонь та сподіватись лише на жителів Донбасу й контрактників. Фронт 1000 км, а київський режим зброєю НАТО вбиває "рускіх людей";
  • Зараз вже не стільки "своїх не кидаємо", скільки "ми захищаємо себе";
  • Путін оголосив мобілізацію "рівно в той момент, коли вона необхідна і дасть змогу істотно посилити досягнення Росією цілей спеціальної військової операції";
  • Росія воює не з Україною, а з НАТО;
  • Слід давати більше "прямої мови" жителям окупованих територій. Вони мають висловлювати подяку та називати Путіна захисником. Від цих сюжетів у росіян повинна виникати радість;
  • Мобілізують лише 1% від особового списку військовозобов'язаних.

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