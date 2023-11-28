Родичі вважають, що військовий квиток йому зробили в колонії, оскільки він не перебував на обліку у військкоматі через інвалідність.

У Росії ув'язненого з Кемерово з інвалідністю через затримку інтелектуального розвитку відправили воювати в Україну. Його родичі розповіли "Медіазоні", що чоловік не вміє читати і писати.

Семен Карманов був відправлений в колонію в 2020 році за крадіжку п'яти тисяч рублів. Він повинен був вийти на свободу в квітні 2024 року, проте за кілька місяців до звільнення уклав контракт з Міноборони РФ, і його відправили на війну в Україну.

Родичі вважають, що військовий квиток йому зробили в колонії, оскільки молодий чоловік не перебував на обліку у військкоматі через інвалідність.

Відео дня

"Йому було дуже важко вчитися. Він навчився гроші рахувати, знає деякі букви, але ось так, щоб читати слова, речення - він не може цього. <...> У паспорті у нього підпис - просто буква К", - розповіла мати Семена.

Сам Карманов зв'язався з сім'єю і розповів, що в колонії його відправили на медкомісію і визнали придатним до служби в армії. За словами чоловіка, він злякався, що при відмові йому збільшать термін ув'язнення.

Мобілізація в РФ - деталі

Російська Федерація щомісяця набирає до лав своєї армії від 10 до 15 тисяч осіб. Ці цифри озвучив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко. Він зазначає, що підписання контракту є примусовим. Завдяки цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу може звітувати, що вони нібито мають достатню кількість добровольців.

Батальйон російських найманців "Еспаньола", який входить в ПВК "Редут", наймає жінок на війну в штурмові загони. Найманці пропонують жінкам "реалізуватися" в снайперському справі, медицині, зв'язку, в з'єднаннях штурмовиків, підрозділах РЕБ, РЕР і БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: