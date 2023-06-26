Пригожин намагався переманити до себе побільше російських "мобиків".

Протягом майже двох місяців перед початком заколоту представники "Групи Вагнера" вели агітаційну роботу в підрозділах російської регулярної армії. Про це повідомляє видання ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела.

"Представники "Вагнера" протягом травня-червня вели велику агітаційну роботу серед військовослужбовців Міноборони. Результатом цього стало те, що кратно збільшилися випадки переходу військовослужбовців Збройних сил в ПВК Вагнер", - пише видання.

Відзначається, що рекрутери отримували солідну премію за кожного російського солдата, який погодився перейти на службу в "Вагнер". Також видання опублікувало фотокопії двох групових рапортів, в яких російські солдати з числа мобілізованих просять перевести їх з регулярних армійських підрозділів в загони найманців "Вагнера".

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Заколот "групи Вагнера" - останні новини

Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус вважає, що у Пригожина банально здали нерви і тільки з цієї причини він розвернув свої війська, не дійшовши всього 200 км до майже беззахисної Москви. Петреус допускає, що цьому посприяла відносно слабка громадська підтримка заколоту, на яку сильно розраховував Пригожин.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважаюють, що збройний заколот ПВК "Вагнер" не мав істотного впливу на здатність російських військ проводити наступальні і оборонні операції в Україні. Однак російська пропаганда спробувала виправдати локальні поразки росіян на фронті саме подіями в самій Росії.

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