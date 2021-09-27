Незвичайна аварія в РФ сталася у понеділок на території Камчатського краю.

У понеділок, 27 вересня, в Єлізовському муніципальному районі Камчатського краю Росії невдало сів приватний вертоліт "Sud-Aviation Gazelle", на борту якого, за попередніми відомостями, був тільки пілот.

Борт здійснив жорстку посадку у районі 23 кілометри траси Єлізово – Паратунка, обійшлося без жертв та постраждалих, повідомили у Головному управлінні МНС Росії у Камчатському краї.

Пілот "милувався вулканами", а потім невдало вибрав місце для посадки – місцевість виявилася болотистою, і права лижа пішла в землю, йдеться в Telegram-каналі Amur Mash.

"...Льотчик спробував врятувати становище – судно закрутило, воно впало на бік...", – наголошується у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, проводили роботи для запобігання пожежі. Можливі місця збігу авіаційного гасу обробили сорбентом (речовини, які можуть поглинати, зокрема, рідину).

Раніше в Москві стався "повітряний" інцидент. У столиці РФ зняли на відео висадку "горе-десанту" – кілька осіб стрибнули з парашутом з багатоповерхівки, розташованої на Ленінському проспекті, і знайшли не найкраще місце для приземлення.

Журналісти дізналися, що парашутисти приземлилися прямо на дорогу, на якій у той момент було чимало машин.

Автор: Екатерина Присяжнюк