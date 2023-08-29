У Кремлі також не знают, де та коли відбудеться церемонія прощання.

Російський диктатор Володимир Путін не буде присутнім на похороні ватажка ПВК "Вагнер", свого донедавна близького друга Євгена Пригожина.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, інформують російські ЗМІ. Крім того, у Кремлі нібито не мають інформації щодо церемонії поховання.

"Присутність президента на похороні не передбачається. Конкретно щодо похорону ми інформації не маємо, рішення приймають рідні, і ми не можемо говорити без них", - повідомив Пєсков.

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За даними росЗМІ, Пригожина поховають сьогодні, 29 серпня. Ймовірно, це станеться на Серафимівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Наразі в'їзди на територію кладовища перекрили, там перебуває багато поліції. Це може бути підготовкою до похорону Пригожина.

Загибель Пригожина

23 серпня,у Тверській області впав літак, в якому серед пасажирів значився Пригожин. У РФ офіційно підтвердили його загибель.

ЗМІ писали, що літак могли підірвати. Крім того, за однією з версій, борт збила російська протиповітряна оборона. За відомостями ЗМІ, похорон Пригожина може відбутися 29 серпня.

Це сталося через два місяці після того, як понад 5 тисяч учасників ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот. Зокрема, влаштували "марш на Москву", захопивши по дорозі кілька військових об'єктів, збили військовий літак тощо.

Президент Володимир Путін назвав цю подію зрадою. За 200 кілометрів від Москви колона "вагнерівців" зупинилася і розвернулася в іншому напрямку. Одночасно стало відомо, що ПВК перебазується в Білорусь.

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