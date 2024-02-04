Від 45 до 60 відсотків усіх інженерних мереж у Росії потребують ремонту.

Росіяни потерпають від занепалої інфраструктури радянських часів, яка погано обслуговується і фінансується, внаслідок чого критично зростає кількість аварій на тепломережах.

Як пише Financial Times, такі інциденти, як прорив теплотраси у російському Новосибірську та відсутність опалення в підмосковному Климовську, при -20°C, демонструють нагальну потребу в інвестиціях в стару інфраструктуру радянських часів, однак війна Путіна в Україні поглинає дедалі більшу частку російського бюджету.

"За офіційними оцінками, від 45 до 60 відсотків усіх інженерних мереж потребують ремонту, і ця цифра щороку зростає, так само як і кількість аварій. А на Чукотці, яку Путін відвідав вперше за 23 роки свого правління, цей показник сягає близько 90%", - пише видання.

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При цьому, як зазначають експерти, даних за початок 2024 року ще немає, але, швидше за все, аварій було більше, ніж у 2023 році, як за кількістю, так і за ступенем тяжкості, зазначають експерти, пояснюючи такий сплеск поєднанням "зносу" і раптового падіння температури.

За даними російського міністерства будівництва, на модернізацію комунальних мереж до 2030 року потрібно понад 9 трлн рублів (або 100 млрд доларів), що еквівалентно приблизно чверті всіх бюджетних витрат, запланованих на поточний рік. Але в той час як витрати на оборону зростали протягом останнього десятиліття, сягнувши минулого року понад третини загального бюджету, фінансування комунальних послуг за той самий період лише повільно збільшувалося і в 2023 році становитиме 2,2% від загальних видатків - набагато менше необхідних інвестицій.

Крім того, ще однією проблемою є вартість комунальних послуг, яка є непідйомною для багатьох російських сімей. За останні роки борги російських домогосподарств за комунальні послуги різко зросли, наблизившись до 1 трлн рублів ($11,2 млрд) у 2023 році.

Проблеми з опаленням - це лише верхівка айсберга. Хоча Росія є найбільшим світовим експортером газу, лише 11 з 83 її адміністративних регіонів повністю підключені до мережі газопроводів.

Іншою поширеною проблемою є прориви каналізаційних систем. Один з найпомітніших інцидентів стався у 2022 році у Волгограді, де вулиці були затоплені людськими фекаліями.

Такі широкомасштабні комунальні збої дали рідкісний привід для публічної критики влади у воєнній Росії, пише FT. Однак Путіну і його уряду поки що вдається відводити від себе провину.

"Люди незадоволені станом комунального господарства, але вони сприймають ситуацію як хронічну хворобу. Коли щось ламається, їх це дратує, але не дивує",- цитує видання одного з експертів.

У Росії наближається комунальний колапс

10 січня стало відомо, що в Підмосков'ї стався комунальний колапс: тепло і гарячу воду відключили в місті Дмитров, а в місті Електросталь місцеві жителі навіть розводили багаття, щоб зігрітися.

А в Новосибірську більше 100 будинків залишилися без опалення та гарячої води через аварію на тепломережі. Температура повітря в місті опустилася до -14°.

Станом на 2022 рік в Росії заміни потребували близько 30 відсотків теплових та парових мереж. Найскладніша ситуація - в тимчасово окупованому Севастополі, де показник зносу сягнув 92 відсотки.

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