У мережі публікують відео з міста.

У Новосибірську більше 100 будинків залишилися без опалення та гарячої води через аварію на тепломережі. Температура повітря в місті опустилася до -14°.

У мерії міста заявили, що вночі стало відомо про дефект на теплотрасі на лівому березі і виливі води. До ранку затопило вулиці, трамвайні колії та приватні будинки. Без опалення та гарячої води залишилися 104 будинки та 13 соціальних установ. Пізніше влада заявила, що в зоні аварії знаходяться 64 школи і 70 дитячих садків

Telegram-канал "Сибірський Експрес" пише, що місцеві жителі говорять про більшу кількість постраждалих будинків. Крім того, в лікарнях лівого берега припинили планові госпіталізації та надання хірургічної допомоги.

Комунальний колапс в Росії: останні новини

Останнім часом в РФ щодня повідомляють про серйозні комунальні аварії у різних регіонах.

За даними "Сирени", в перший тиждень 2024 року вони зачепили Карелію, Санкт-Петербург, Москву, Нижній Новгород, Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону, Єкатеринбург, Тюмень, Волгоград, Владивосток, Находку, а також Тверську, Ленінградську, Ярославську, Московську, Тульську і Свердловську області. Також відомо про проблеми в Татарстані і Дагестані.

В мережі з'являлися відео згорілої інфраструктури, затоплених будинків, а також звернення росіян до Путіна, в яких ті скаржаться, що живуть "як у блокадному Ленінграді".

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