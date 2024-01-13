Опалення відключили мінімум в 40 багатоповерхівках.

Російський Липецьк став "другим" Подольськом. Місто спіткала аналогічна доля - жителі мінімум 40 багатоповерхівок сидять без опалення у мороз під -24 градуси.

Як стверджує глава адміністрації міста Євгенія Уваркіна, опалення росіянам відключили тимчасово через порив місцевих тепломереж.

"Орієнтовний термін відключення до 14 години дня. Ситуацію тримаю на контролі. Розумію, яка погода на вулиці. Доручила колегам щогодини доповідати про те, що відбувається", - заявила чиновниця.

Пізніше вона уточнила, що батареї росіян будуть холодними мінімум до 15:00 години дня. "Під відключення потрапили 64 будинки", - вказала Уваркіна.

Водночас Російський "Дождь" написав, що в Липецьку сьогодні температура опустилася до -24 градусів. Також ЗМІ провели паралель з відключеннями, які раніше були в Подольську.

Що відомо про відключення у Подольську

Ще минулого тижня в Підмосков'ї заговорили про нестримну комунальну катастрофу: у багатьох містах відключили опалення. З урахуванням сильних морозів, якими відома Росія, місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації локального характеру.

Зокрема, станом на 9 січня у Подільську тепла не було понад п'ять діб. Його подачу припинили 4 січня у зв'язку з аварією на котельні місцевого патронного заводу, який обігрівав місто. Примітно, що криза з теплом спіткала не тільки Подольськ. Про різні комунальні катастрофи, у зв'язку з якими росіян відключали від тепла, також повідомлялося в містах Дмитров і Електросталь. Варто відзначити, що вони знаходяться досить далеко від Подольська, тому там відсутність опалення не пояснювалося аварією на заводі.

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