Лише за останній рік кількість злочинів в РФ, скоєних військовослужбовцями, зросла більш ніж на 20%.

Завербовані на війну в Україні засуджені, починають повертатися до Росії, що призвело до сплеску злочинів, скоєних військовослужбовцями. У країні також різко збільшилася кількість насильницьких злочинів, крадіжок і злочинів, пов'язаних із наркотиками, повідомляє Bloomberg.

Так, згідно з даними Верховного суду РФ, торік кількість злочинів, скоєних військовослужбовцями, зросла більш ніж на 20%. Видання пояснює, що засуджені, які шість місяців провели на фронті в Україні, все ж отримали обіцяне помилування від Путіна, та повернулися назад в Росію.

"У в’язниці з ними поводяться, як порожнім місцем, потім на фронті все стало ще гірше. Досвід, з яким вони повертаються, - це травма, яка проявлятиметься десятиліттями. Саме тому вони знову йдуть на злочини", - сказав казанський соціолог Іскендер Ясавєєв.

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У матеріалі зазначили, що зазвичай після завершення військових конфліктів зростає рівень злочинності і Росія навряд чи подолає цю тенденцію після розв'язаної Путіним війни.

"Повернення в’язнів, які воювали в ПВК "Вагнер", є раннім сигналом того, що може чекати РФ, коли сотні тисяч чоловіків, постраждалих від бойових дій, повернуться до цивільного життя", - наголошує Bloomberg.

Водночас агентство додало, що в Росії все ж було зниження рівня злочинності, особливо в російських провінціях, і цьому сприяли великі виплати в окупаційній армії. За оцінками Bloomberg Economics, в областях із високим рівнем призову в армію, зниження кількості злочинів було втричі сильнішим, ніж у регіонах із помірним рівнем.

"Економічні злочини, такі як крадіжки та пограбування, які пов’язані з бідністю, зменшилися, тому що війна влила гроші в найбідніші регіони та найбідніші верстви населення", каже соціолог і дослідник злочинів Катерина Ходжаєва.

Однак, зараз ситуація знову погіршується, зазначає видання.

Злочини військових в РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, в РФ "вагнерівець" напав на дитину та вдарив її ножем в груди. Окупанта затримали, але мотив його вчинку залишається незрозумілим.

Також УНІАН повідомляв, що нещодавно росіянин утік із фронту і з автоматом напав на двох жінок у Калузькій області РФ.

"Він утік із війни в Україні та влаштував стрілянину біля монастиря... Поранення отримала місцева жителька Марина Коршина. Щоб затримати військового, у регіоні запроваджували план "Сирена", Димовських сховався в лісі. Уночі під час спроби затримання він відкрив стрілянину по поліцейських, і лише під ранок військового вдалося затримати", - йдеться в повідомленні.

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