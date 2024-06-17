Вдарив ножем в груди: в РФ 'вагнерівець' напав на дитину

Мотиви злочину залишаються незрозумілими.

У Краснодарському краї РФ колишній найманець ПВК "Вагнер" поранив ножем п'ятикласника.

Як повідомляє канал "Астра", у ніч із 13 на 14 червня 31-річний колишній найманець "Вагнера" Юрій Якубенко проник у будинок мешканців станиці Тамань. Власники будинку спали, зокрема 12-річний Максим.

Якубенко схопив ніж і поранив у груди школяра. Рідні хлопчика спробувала затримати "героя сво", але Якубенко втік із місця злочину. За кілька годин його затримали поліцейські. Мотив чоловіка невідомий.

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Як з'ясував канал, Якубенко раніше був судимий за крадіжки та вбивство. Він завербувався до ПВК "Вагнер" та вирушив на війну до України у травні 2023 року. Вже в червні він повернувся додому до Краснодарського краю і влаштувався різноробом.

Злочини окупантів

Російський десантник і Z-поет Айдин Жамідулов, чиї вірші публікувало Міноборони РФ, разом із підлеглими жорстоко вбив мешканку Луганська Валентину Давронову. За даними слідства, між молодою жінкою і Жамідуловим був інтимний зв'язок, про що луганчанка нібито мала намір розповісти його дружині. У січні 2023 року Жамідулов із товаришами розпивав спиртні напої в кафе в Луганську, коли туди прийшла Давронова.

Між нею і Жамуділовим стався конфлікт. Потім "герой" разом із подільником посадили потерпілу в кузов КамАЗа і доставили в пункт тимчасової дислокації частини. Там російський офіцер зв'язав жінці руки скотчем, а рядовому наказав заклеїти їй очі. Водночас підлеглим Жамідулов сказав, що Давронова нібито служила в українській армії у 2018-2021 роках, на її тілі є татуювання з українською символікою, і вона нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ.

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