Дезертир раніше був судимий за контрабанду і крадіжки.

У РФ колишній ув'язнений, який пішов на війну проти України, втік із фронту і вчинив збройний напад на жінок, одна з них дістала поранення.

Як повідомляє Astra, злочин скоєно в Калузькій області, біля монастиря Оптина пустинь. За даними ресурсу, озброєний автоматом чоловік скоїв напад на автомобіль із двома жінками. Зокрема, він зупинив машину і відкрив стрілянину в повітря і землю - в результаті, одна з жінок отримала поранення. За інформацією Astra, фігурант - 31-річний російський військовослужбовець Андрій Димовських, який служить у в/ч 41772.

"Він утік із війни в Україні та влаштував стрілянину біля монастиря... Поранення отримала місцева жителька Марина Коршина. Щоб затримати військового, у регіоні запроваджували план "Сирена", Димовських сховався в лісі. Уночі під час спроби затримання він відкрив стрілянину по поліцейських, і лише під ранок військового вдалося затримати", - ідеться в повідомленні.

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У монастирі повідомили, що постраждала - іконописець.

Як повідомляють "Обережно. Новини", раніше Димовських був двічі судимий за крадіжки і контрабанду сильнодіючих речовин. Влітку 2019 року він отримав 5 років колонії суворого режиму, і мав вийти тільки в серпні 2024 року, але опинився на волі раніше цього терміну - йому вдалося завербуватися для участі в так званій СВО.

"Учора він, погрожуючи автоматом, зупинив машину з двома жінками недалеко від монастиря, стріляючи в землю, унаслідок чого одна з куль відрикошетила і поранила жінку", - пише видання.

Злочини окупантів

Російський десантник і Z-поет Айдин Жамідулов, чиї вірші публікувало Міноборони РФ, разом із підлеглими жорстоко вбив мешканку Луганська Валентину Давронову. За даними слідства, між молодою жінкою і Жамідуловим був інтимний зв'язок, про що луганчанка нібито мала намір розповісти його дружині. У січні 2023 року Жамідулов із товаришами розпивав спиртні напої в кафе в Луганську, коли туди прийшла Давронова. Між нею і Жамуділовим стався конфлікт. Потім "герой" разом із подільником посадили потерпілу в кузов КамАЗа і доставили в пункт тимчасової дислокації частини. Там російський офіцер зв'язав жінці руки скотчем, а рядовому наказав заклеїти їй очі. Водночас підлеглим Жамідулов сказав, що Давронова нібито служила в українській армії у 2018-2021 роках, на її тілі є татуювання з українською символікою, і вона нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ.

Жінку завели в солдатську лазню, де Жамідулов завдав їй близько двох десятків ножових поранень. Добили жертву його підлеглі. Труп підірвали гранатами.

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