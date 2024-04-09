Чоловікам кажуть шурувати в Україну на фронт. В одного з них не вистачає пальців.

У Росії триває прихована мобілізація: Москва закрила в одній із військових частин Приморського краю 43 чоловіків, щоб відправити їх на війну в Україну. Близькі намагаються їм допомогти, немов у новій версії діснеївського мультфільму - "Рапунцель русского мира".

Про це пише російський проект ASTRA, посилаючись на звернення родичів мобілізованих. За даними ЗМІ, чоловіків закрили у військовій частині "16871" 8 квітня.

"Військовослужбовців, які написали відмови від участі в бойових діях, закрили на території в/ч у Сибірцевому і насильно збираються відправити на війну", - зазначає редакція.

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Дружина одного з в'язнів розповіла ASTRA, що росіян збираються під конвоєм відвезти на аеродром. Про це їй встиг написати смскою чоловік, якого тримають в казармі разом з іншими "жертвами СВО". За словами жінки, вона зверталася до в/ч з вимогою провести перевірку дій посадових осіб. "Ще ми подали відповідні письмові заяви. Жодних відповідей поки що немає", - сказала вона.

Зі свого боку проєкт зазначає, що в Росії неправомірно відправляти на війну під примусом: якщо військовий відмовляється від "СВО", його можуть притягнути до відповідальності у встановленому законом порядку, але не кидати на фронт.

Однак, судячи з даних ASTRA, для Росії її ж закони "не писані". Ще одна дружина мобілізованого розповіла, що у її чоловіка не вистачає на ногах пальців. Однак лікар частини вважає, що він придатний служити. "Йому лікар одразу сказав, що він навіть бігати не зможе. А в частині постановили: "придатний", сказали - давай, шуруй"", - каже жінка.

Ще одна родичка ув'язнених казарми - мати мобілізованого - писала скарги до Москви. Також жінка намагалася розповісти про цю історію через місцеве телебачення. Її скрізь проігнорували.

"Ніхто нам не допоможе, сказали. У мого сина четверо дітей, у нього обидві руки зламані, два поранення. Сказали - це не привід, він придатний", - цитує ЗМІ.

Кремль відмовляється від "русского мира" - утверджується нова ідеологія

Раніше американський Інститут вивчення війни оцінив, що в Росії ідеологія "русского мира" не дала бажаного результату. Очевидно, Кремль зрозумів, що вона не в'яжеться за смислами з поліетнічним складом Росії.

Найімовірніше, у своїй подальшій пропаганді Росія буде проставляти себе Заходу як борця зі світовим нацизмом. На цю "вудку" охочіше будуть потрапляти росіяни з точки зору мобілізації та війни в Україні, вважають аналітики.

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