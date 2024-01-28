У Росії розмріялися, що тепер вони на чолі "боротьби з нацизмом".

Російська політична верхівка вирішила відмовитися від просування ідеології "русского мира". Натомість Рос ію вирішили подавати як борця зі світовим нацизмом.

Про це йдеться у зв іті Інституту вивчення війни ( ISW), ставка на " русский мир" погано узгоджується з поліетнічним складом Росії. Крім того, Кремль активніше намагається виставити Росію головним діячем у "світовій більшості", яку він визначив як "цивілізаційну та культурну спільноту, яка об’єктивно пр отистоїть" Заходу.

При цьому багато країн з цієї "світовій більшості", ймовірно, не бажають брати участь у побудові "русского мира", а от боротися з нацизмом - так.

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Аналітики ISW переконані, що Кремль може називати будь-якого передбачуваного супротивника а, можливо, і весь Захід нацистами чи їхніми послідовниками. Диктатор Володимир Путін у 80-ту річницю прориву блокади Ленінграда акцентував, що в Україні Росія бореться саме з "нацистами".

В ISW наголошують, що Путін давно намагався створити для Росії ідеологію, яку він міг би використовувати, щоб підтримувати геополітичне протистояння із Заходом. Схоже, ідеологія "Росії - борця з нацизмом" підходить для цієї мети найкраще.

Війна в Україні - коли Путін забереться з України

Нещодавно CNN писав, що війна в Україні триватиме щонайменше два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоан вважає, що війна між Росією та Україною триватиме ще довго і, ймовірно, не закінчиться навіть у 2025 році.

Newsweek писав, що РФ не зупиниться, навіть якщо Путін помре.

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