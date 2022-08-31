На думку експертів, скасування візових спрощень збільшить час обробки віз, підвищить суму візового збору до 80 євро, а терміни отримання шенгену можуть зрости до шести місяців.

Через розірвання Євросоюзом угоди про спрощення візового режиму з Росією очікування отримання віз для росіян може збільшитися до півроку.

Такий термін назвали експерти Асоціації туроператорів Росії (АТОР).

На думку експертів, скасування візових спрощень збільшить час обробки віз, підвищить суму візового збору до 80 євро, а терміни отримання шенгену можуть зрости до шести місяців. Крім того, росіянам потрібно буде надавати більше документів.

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"Довгострокових і багаторазових шенгенських віз для росіян стане сильно менше, або їх взагалі не буде. Одноразовий шенген, що видається строго під дати поїздки - така буде типова і найпоширеніша схема", - заявили в АТОР.

Проте фахівці вважають, що найгіршого (повної заборони на видачу туристичних віз і ануляції вже наявних) вдалося уникнути.

31 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що Євросоюз прийняв рішення призупинити угоду з Росією про спрощений візовий режим. Представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення ЄС значно скоротить видачу віз росіянам.

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