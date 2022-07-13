Жителі Бєлгородської області б'ють плитку і скло у своїх будинках, щоб стати "постраждалими" від вибухів.

Росіяни примудрилися знайти привід для наживи навіть у вибухах в Бєлгородській області. Деякі заповзятливі жителі регіону трощать свої будинки заради компенсації.

Про наживу на "бавовні" заявив глава Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, спілкуючись з росіянами в прямому ефірі.

Так, мешканка Бєлгорода почала скаржитися, що в результаті "хлопків" (у РФ намагаються називати вибухи саме так) в її оселі були пошкоджені меблі, телевізор і холодильник. Обурена жінка хоче отримати компенсацію.

У відповідь на скаргу росіянки Гладков заявив, що влада області вже почала оцінювати збитки та виділятиме кошти на відновлення пошкоджень "з урахуванням доходів кожної сім'ї". Однак він зазначив, що на тлі вибухів у Бєлгороді деякі жителі почали хитрувати.

Деякі місцеві жителі б'ють плитку і скло у своїх будинках заради компенсації. За словами чиновника, жителі Бєлгорода та області почали шукати в "бавовні" вигоду. Люди хочуть оновити коштом компенсацій ремонт, поміняти старі вікна на пластикові та просто отримати гроші.

Також не обійшлося і без"справедливості". Виявляється, якщо сім'я добре живе та у неї є басейн, який постраждав в результаті вибухів, то влада РФ не буде компенсувати вартість його ремонту. Чиновник стверджує, що такій сім'ї допоможуть з відновленням покрівлі, скла і дверей. А таку "розкіш" як басейн люди повинні відновлювати самі, що є "справедливим", стверджує Гладков.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що влада Бєлгорода попередила наляканих вибухами людей, що спати спокійно вони вже не зможуть.

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