У жителів російського Бєлгорода, які нещодавно тішилися безкарним запускам ракет по Україні, після сьогоднішніх "хлопків" дуже змінився настрій.
Відомо, що внаслідок нічних "хлопків" частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків. Також повідомляється, що три людини загинуло, ще чотири отримали поранення.
З наполоханими росіянами вирішив поспілкуватися губернатор області В'ячеслав Гладков. Утім, заспокоїти людей у посадовця вийшло не дуже зграбно. На місці відбувся наступний діалог:
- Як нам тепер спати спокійно? – запитала в Гладкова жінка.
- Та ніяк,– відповів глава області.
Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.
На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.