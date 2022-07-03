У прикордонному місті вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа.

У жителів російського Бєлгорода, які нещодавно тішилися безкарним запускам ракет по Україні, після сьогоднішніх "хлопків" дуже змінився настрій.

Відомо, що внаслідок нічних "хлопків" частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків. Також повідомляється, що три людини загинуло, ще чотири отримали поранення.

З наполоханими росіянами вирішив поспілкуватися губернатор області В'ячеслав Гладков. Утім, заспокоїти людей у посадовця вийшло не дуже зграбно. На місці відбувся наступний діалог:

Як нам тепер спати спокійно? – запитала в Гладкова жінка.

Та ніяк,– відповів глава області.

Нагадаємо, раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.

На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.

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