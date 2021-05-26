В результаті зіткнення загинули троє японських моряків.

Російський суховантаж "Амур" врізався в японське рибальське судно "Дай-хаті Хокко-мару". В результаті зіткнення загинули троє японських моряків.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Як повідомляється, в результаті зіткнення японський човен перекинувся. З п'яти членів екіпажу вижили тільки двоє.

За даними російських ЗМІ, причиною зіткнення міг стати сильний туман.

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Автор: Катерина Лиманська