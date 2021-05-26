Японське судно перекинулося через зіткнення з російським / фото ua.depositphotos.com
Російський суховантаж "Амур" врізався в японське рибальське судно "Дай-хаті Хокко-мару". В результаті зіткнення загинули троє японських моряків.
Про це повідомляє агентство Kyodo.
Як повідомляється, в результаті зіткнення японський човен перекинувся. З п'яти членів екіпажу вижили тільки двоє.
За даними російських ЗМІ, причиною зіткнення міг стати сильний туман.
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