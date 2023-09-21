З'ясувалося, що окупант просто дуже сильно хотів додому.

У Бєлгородській області "мобік" втік з військової частини, прихопивши зброю. Його шукали у всіх сусідніх регіонах.

Як повідомляє "База", вдень 20 вересня в районі селища Уразово молодший сержант Олександр А. з Курської області самовільно залишив військову частину. З собою "мобік" взяв АК-74 та чотири магазини до нього зі 120 патронами.

Через добу "мобіка"-втікача знайшли. За попередніми даними, він пішов, бо розгнівався, що йому не дають відпустку.

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"32-річного Олександра було мобілізовано в середині жовтня 2022 року. Він кілька разів просив відпустити його додому, але за словами джерел, відпустку йому не давали. Тоді він вирішив піти сам. 20 вересня він взяв автомат і пішов із частини. Щоправда, відпустка була недовгою: наступного дня чоловіка затримали. Наразі він спрямований на огляд. Наразі Олександру загрожує кримінальна справа", - пише канал.

Інші інциденти з "мобіками"

Кілька місяців тому в Курській області РФ в одному з населених пунктів на кордоні з Україною "Мобік" розстріляв свого товариша по службі. Труп мобілізованого знайшли 28 лютого на автобусній зупинці в одному з сіл Рильського району. Ним виявився 30-річний Іван А., з села Бегичево в Нижегородській області.

Згодом у Курській області Російської Федерації сталася перестрілка між солдатами-строковиками. Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув "Стій, хто йде?". Однак йому ніхто не відповів - і тоді Магомед відкрив вогонь на ураження з автомата Калашникова

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